Hayvan otlatırken ölü bulundu
1 saat önce
Samsun'da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
'da bir kişi, hayvan otlatırken ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun'un Bafra
ilçesi Yeraltı Mahallesi Yanmış mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesinden otobüs şoförü olarak görev yaparken emekli olan 4 çocuk babası Ali Akbaş
(59), hayvan otlatırken yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Ali Akbaş'ın ölümü şüpheli bulundu. Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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