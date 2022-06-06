Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

06.06.2022 14:47
Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Orta ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Halil Karagöz'ün eve dönmemesi sonucu harekete geçen ailesi acı bir sonla karşılaştı. Hayvan otlatmaya çıkan Halil'in üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çankırı'da Halil Karagöz'ün arazide otlattığı kendilerine ait büyükbaş hayvanlar eve döndü. Halil Karagöz dönmeyince aile aramaya çıktı, bir ize ulaşamayınca da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞÜNCE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan aramada, beldenin yakınlarında Halil Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Halil Karagöz'ün üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Orta ilçesinde Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Halil Karagöz'ün, boş zamanlarında ailesine yardımcı olmak için hayvanları otlatmaya çıkardığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Çankırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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