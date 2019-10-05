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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

1 saat önce

Niğde'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü, System.String[]

Niğde'de hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada çoban, köyün muhtarı ve bekçisini öldürdü.

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Süleyman Ü'nin hayvanlarını Murtaza köyüne ait arazide izinsiz otlatması yüzünden Köy Muhtarı Mükrem Uysal ve köy bekçisi Reşit Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çoban, yanında bulunan tabancayla muhtar ve yanındaki köy bekçisini ruhsatsız tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırılan Muhtar Mükrem Uysal ve Reşit Şahin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Süleyman Ü. ile yanında bulunan Cumali Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

Reşit Şahin, Çiftlik, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:30 Kaynak: İHA
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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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