Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü

8 dakika önce

NİĞDE'de, çobanlık yapan Süleyman Ü., hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin'i tabancayla vurarak öldürdü.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü, System.String[]
NİĞDE'de, çobanlık yapan Süleyman Ü., hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin'i tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza Köyünde meydana geldi. Çobanlık yapan Süleyman Ü., hayvanları Murtaza köyüne ait arazide otlatmak istedi. İddiaya göre, köy muhtarı Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin, hayvanları izinsiz otlattığı gerekçesiyle çoban Süleyman Ü. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Ü., yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile Uysal ve Şahin'e ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Uysal ve Şahin, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal ve Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Ü. ve olay sırasında yanında bulunduğu öne sürülen Cumali Ü., jandarma tarafından gözaltına alındı.


Reşit Şahin, Çiftlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:15 Kaynak: DHA
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Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti: 2 ölü
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