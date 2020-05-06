'Hayvan otlatma' kavgasında 9 kişiye, 28 bin 350 lira 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, husumetli iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan; silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 9 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

Bolvadin ilçe merkezine bağlı Yakup Şevki Paşa Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, dün hayvan otlatma nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, her iki aileden yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla 2 kişi de araçlarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede tabanca, av tüfeği ve çok sayıda sopa ele geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karışan 9 kişiye ise polis ekipleri, adli işlemin yanı sıra 1593 sayılı 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.