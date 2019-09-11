Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)
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Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDINiğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hayvan otlatma kavgasında anne ve oğlunun katili yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Niğde'nin Çamardı ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle kavgalı olduğu Asiye Tatlısoy (53), oğlu Serhat Tatlısoy (30) öldüren zanlı Kazım Tatlısoy, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Çamardı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:01 Kaynak: DHA
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