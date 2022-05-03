Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor

03.05.2022 00:58
Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor

Kars'ta kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden ve sağanak yağış nedeniyle eve gönderildikten sonra ortadan kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kars'ta kuzenleriyle hayvan otlatmaya giden ve sağanak yağış nedeniyle eve gönderildikten sonra ortadan kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kars'ın Halefoğlu köyünde sabah saatlerinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya giden Selma ve Oktay Altun çiftinin 12 yaşındaki çocukları Tarık Altun, sağanak yağışın başlaması üzerine eve gönderildi. Kuzenleri saat 17.00 sularında dönünce Tarık'ın eve gelmediğini öğrendi. Bunun üzerine köylüler arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında bir sonuç alamayan vatandaşlar, havanın kararmasıyla durumu Jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köy korucularına bildirdi. Köy ve etrafında arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun izine rastlayamadı. Civar köylere de haber veren ekipler, her yerde Tarık Altun'u arıyor.

Çocuklarından haber alamayan Selma ve Oktay Altun çifti ise, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor. Altun ailesinin evinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hüküm sürüyor. - KARS

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Oktay Altun, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatmadan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık'ı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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