Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu - Son Dakika
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Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu

31.03.2022 11:39
Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu

Bilecik'te hayvan otlatmak için köyden araziye çıkan şahıs ormanlık alandan ölü olarak bulundu.

Bilecik'te hayvan otlatmak için köyden araziye çıkan şahıs ormanlık alandan ölü olarak bulundu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde çobanlık yapan Ahmet Ateş (66) sabah hayvanları otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra şahıstan haber alamayan yakınları hemen durumu jandarma haber verdi. Yapılan aramada şahsı ormanlık alandan ölü olarak bulundu. Jandarma Olay Yeri İncelemenin olay yerinde yaptığı incelemeler ardından yaşlı adamın cansız bendeni Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın kesin ölüm nedeni belirlenmesi için cenaze Bursa Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma olaylı ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Balçıkhisar, Jandarma, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan otlatmak için çıktığı arazide ölü bulundu - Son Dakika


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