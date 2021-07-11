Hayvan otlatmak için evden çıktılar! İki kardeşin cansız bedeni gölette bulundu - Son Dakika

Çay ilçesine bağlı Kızıldağ Göleti'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kızıldağ köyünde yaşayan Hamza (22) ve Muhammet Can Örnek (10) isimli kardeşler hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Ancak akşam saatleri olmasına rağmen geri dönemeyen ikiliden haber alamayan aile üyeleri kardeşlerin hayvan otlattıkları yere gittiklerinde hayvanları başıboş halde bulunca durumdan şüphelenerek çevreyi araştırmaya başladı.

EKİPLERE HABER VERDİLER

Birkaç saat kardeşleri arayan ve bulamayan aile üyeleri ardından jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bölgeye sevkini istedi. İhbarın ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri kardeşlerinden birisinin ayakkabısını gölet kenarında bulunca bu defa arama çalışmaları gölet kenarında yoğunlaştı.

KURBAĞA ADAMLAR SEVK EDİLDİ

Kardeşlerin gölette boğulmuş olabileceğini tahmin eden AFAD ve jandarma sonrasında gölet suyuna bakılması için bölgeye dalgıç ekibi talep etti. Bunun üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Su Altı Grup Amirliği Dalgıç Polis Kurbağa Adamlar sevk edildi.

ARAMALAR ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Gece saatlerinde bölgeye gelen polis kurbağa adamlar suyu adeta didik ararken, arama çalışmalar yaklaşık 4 saatin ardından sonuç verdi. AFAD'ın tahminleri doğru çıkarken, polis kurbağa adamlar ayakkabının bulunduğu yerin yaklaşık 30 metre ilerisinde önce ağabeyi Hamza'nın ardından kardeşi Muhammet Can Örnek'in cansız bedenlerini suyun dibinde buldu.

AİLE ÜYELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Akşam saatlerinde itibaren evlatlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile üyelerinin umutlu bekleyişi gün ağardığında cesetlerin bulunması ile yerini acı dolu ağıtlara bıraktı. Evlatlarının cenazelerinin teker teker sudan çıkarıldığı gören aile üyeleri sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini bölgede hazır bekleyen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİRDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

Cesetleri sudan çıkarılan kardeşlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerden ise kardeşlerin serinlemek amacı ile gölete girmiş olabilecekleri ardından boğuldukları tahmin ediliyor.

Kardeşlerin ölümünün ardından soruşturma başlatılırken, cenazelerin ise yapılacak otopsi sonrası toprağa verileceği öğrenildi.