Son Dakika Haberleri: Hayvan Otlatmaya Çıktı Ölü Bulundu

Hayvan Otlatmaya Çıktı Ölü Bulundu

5 dakika önce

Bilecik'te küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkan bir kişi hayvanları baktığı yerin 400 metre ilerisinde ölü bulundu.

Hayvan Otlatmaya Çıktı Ölü Bulundu, System.String[]
Bilecik'te küçükbaş hayvanları otlatmaya çıkan bir kişi hayvanları baktığı yerin 400 metre ilerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre olay Bilecik merkez Selöz Köyünde meydana geldi. Üretici Ahmet Koyun (62) köye 2 kilometre uzaklıkta bulunan besihaneden küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıktı. Yaşlı adamdan bir süre haber alamayan yakınları, Koyun için adeta seferber oldu. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Ahmet Koyun için ekipler de çalışmalara başladı. Yaşlı adam hayvanlarına baktığı besihanenin 400 metre ilerisinde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri ekipleri gerekli inceleme yaptıktan sonra merhumun naaşını Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırdılar.

Ahmet Koyun'un kesin ölümünün bulunması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:10 Kaynak: İHA

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