Hayvan otlatmaya giden kişiden 2 gündür haber alınamıyor
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ekipler tarafından aranıyor.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:06 Kaynak: AA
'ın Erbaa
ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ekipler tarafından aranıyor.
İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan 43 yaşındaki Ömer Kaya
, 2 gün önce otlatmak için hayvanlarını yaylaya götürdü.
Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. AFAD
ve jandarma ekiplerince Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
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