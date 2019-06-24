Son Dakika Haberleri: Hayvan otlatmaya giden kişiden 2 gündür haber alınamıyor
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Hayvan otlatmaya giden kişiden 2 gündür haber alınamıyor

1 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ekipler tarafından aranıyor.

Hayvan otlatmaya giden kişiden 2 gündür haber alınamıyor, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gündür kayıp olan kişi ekipler tarafından aranıyor.
İlçeye bağlı Kavalcık köyünde yaşayan 43 yaşındaki Ömer Kaya, 2 gün önce otlatmak için hayvanlarını yaylaya götürdü.

Hayvanları bölgede bulan ancak Kaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
AFAD ve jandarma ekiplerince Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:06 Kaynak: AA
Ömer Kaya, Erbaa, Tokat, Güncel
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