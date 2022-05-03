Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor

03.05.2022 12:52

KARS'ta hayvan otlatmaya giden ve dönüş yolunda kaybolan Tarık Altun'u (12) arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor.

KARS'ta hayvan otlatmaya giden ve dönüş yolunda kaybolan Tarık Altun'u (12) arama çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Çalışmalara katılan balık adamlar, göletlerde Tarık'ı arıyor.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde oturan Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs sabahı kuzenleriyle hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye tek başına dönmek için yola çıkan Tarık'tan bir daha haber alınamadı. Yakınları kendi çabalarıyla Tarık'a ulaşamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve JAK timleriyle AFAD, UMKE ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Tarık Altun için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki köylerde ev ve eklentiler ile arazide arama yaptı. 2 gündür yapılan çalışmalardan sonuç alınmadı. Bölgeye Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli balık adamlar sevk edildi.Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalar yeniden başladı. Bölgedeki göletler, balık adamlar tarafından tek tek kontrol ediliyor.


Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor
YORUMLAR
500
5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi Belediye başkanının çiftlik evinden hırsızlık Belediye başkanının çiftlik evinden hırsızlık

Oktay Altun, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:59:29. #1.12#
SON DAKİKA: Balık adamlar, Kayıp Tarık'ı göletlerde arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement