HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI - Son Dakika
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HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI

03.05.2022 19:09

KARS'ta hayvan otlatmaya giden ve dönüş yolunda kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'u arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

KARS'ta hayvan otlatmaya giden ve dönüş yolunda kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun'u arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına balık adamlar da katılıyor.

Kent merkezine bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 12 yaşındaki Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye tek başına dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112, jandarma ve JAK timleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki köylerde arama-kurtarma çalışması başlatarak, ev, eklenti ve arazileri didik didik aradı. İki gündür yapılan çalışmalardan sonuç alınmazken bölgeye Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğünde görevli balık adamlar geldi. Bölgedeki göletler balık adamlar tarafından tek tek kontrol ediliyor.

HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI
HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI
HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI
HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI

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Oktay Altun, 1 Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HAYVAN OTLATMAYA GİDEN VE KAYBOLAN 12 YAŞINDAKİ TARIK HENÜZ BULUNAMADI - Son Dakika
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