Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde çobanlık yapan Yaşar Solmaz, hayvanları otlatmak için pazartesi sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam hayvanlar köye Solmaz olmadan dönünce yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. Gelen ekipler ve köylüler, Solmaz için aramak çalışması başlattı. Solmaz, sabah saatlerinde Seki köyüne 5 kilometre uzaklıktaki Gökçepınar köyü kırsalında bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Solmaz, ailesine teslim edildi. Ailesi jandarma ekiplerine ve köylülere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Hayvan otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan Yaşar, 2 sonra bulundu - Son Dakika

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