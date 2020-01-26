Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi Avustralya'yı protesto etti - Son Dakika
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Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi Avustralya'yı protesto etti

6 saat önce

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, deve ve kedileri öldürmeyi planladığını iddia ettikleri Avustralya'yı protesto etti.

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi Avustralya'yı protesto etti, System.String[]

Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, deve ve kedileri öldürmeyi planladığını iddia ettikleri Avustralya'yı protesto etti.

Ellerinde "Avustralya hayvan katliamını durdur", "Ağaca hayvana yeryüzüne özgürlük", "Kuraklığın sorumlusu develer değil vegan olmayan dünya" dövizleriyle Beşiktaş'taki Avustralya Başkonsolosluğu'na gelen grup, deve, koala ve kanguru maskeleri takarak slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Arzu Serter, Avustralya'da eylül ayında başlayan yangınların devam ettiğini hatırlattı.

Serter, kontrol edilemeyen yangınlar yüzünden yaban hayat nüfusunun ve doğal yaşam alanının büyük kayba uğradığını belirterek, " Belçika'nın yüzölçümünden daha geniş bir alana yayılan bu yangınlar yüzünden 25 insan ve bir milyardan fazla yaban hayvanı öldü. Bu rakamın içinde çiftliklerde insan kullanımı için yetiştirilen hayvanların ölümleri yer almıyor." dedi.

Dünyanın koalaların alevlerden kaçma çabalarını izlediğini hatırlatan Serter, şunları kaydetti:

"Avustralya devleti ülkede süre gelen kuraklığı bahane ederek çiftliklere, evlere, klima cihazlarına, insanlara, insanların besledikleri hayvanlara ve yapılara zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin yaban devesinin öldürülmesine karar vermiş, kısa süre önce 5 bin deveyi katletmiştir. Bu kararın açıklanmasının ardından dünyadan gelen bütün tepkilere kulağını tıkamayı seçmiş olan Avustralya, su kıtlığının faturasını hayatta kalmak için olmazsa olmaz bir gereksinimi yerine getirebilmek için su içmeye çalışan masum develere kesmiştir."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Avustralya, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:34 Kaynak: AA
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