Son Dakika Haberleri: Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri: Alpaka ve Koati
Son Dakika Güncel Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri: Alpaka ve Koati

Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri: Alpaka ve Koati

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Çukurova'nın en büyük, en doğal ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip hayvan parkı, 'Rakungiller' familyasından Koati ve 'Devegiller' familyasından Alpaka, Tarsus Hayvan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor.

Hayvan Parkı'nın yeni misafirleri: Alpaka ve Koati, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Çukurova'nın en büyük, en doğal ve tek hayvan parkı olma özelliğine sahip hayvan parkı, 'Rakungiller' familyasından Koati ve 'Devegiller' familyasından Alpaka, Tarsus Hayvan Parkı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Getirilen iki yeni tür ile tür sayısı 83'e çıkan hayvan parkının popülasyonu ise 1706'ya yükseldi.

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı olan çok sayıda hayvan türünü barındıran Tarsus Hayvan Parkı, bünyesine kattığı yeni türler ile her geçen gün genişliyor. Farklı bir kentten getirilen 2 Alpaka ve 2 Koarti ile birlikte Tarsus Hayvan Parkı'ndaki tür sayısı 83'e yükselirken, hayvan popülasyonu ise toplam bin 706'ya çıktı.

Alpaka ve Koatilerin kısa sürede Tarsus Hayvan Parkı'na uyum sağladığını ifade eden Veteriner Hekim Fırat Kabayel, "İki türümüzün de hayvan parkımıza getirdikten sonra tüy, tırnak bakımlarını yaptık. Rehabilitasyon süreçleri vardı. Hayvan parkımıza kısa sürede uyum sağladılar" dedi.

Akpakalar hakkında bilgi veren Kabayel, "Alpakalar çok sevecen ve sosyal hayvanlar olması dolayısıyla herkes tarafından sevilen oldukça sevimli hayvanlar. Bir çift getirdik. Yakın zamanda üremelerini bekliyoruz. Burada inşallah daha büyük bir aile olacaklar" diye konuştu.

Koatiler hakkında da kısa bilgi verdikten sonra iki türün de uyum sağlama sürecinin tamamlandığını ifade eden Kabayel, "Koatilerimiz de tırmanma kabiliyetine sahip çok güçlü hayvanlar. Bunun için de ağaçlık ortamları ve tırmanabilecekleri alanları çok seviyorlar. Alpakalar gibi çok sosyal hayvanlar. Onlar da yeni yaşam alanlarına çok kısa sürede uyum sağladılar. Bugünden itibaren vatandaşlarımız alpaka ve koatilerimizi görmeye gelebilirler" ifadesini kullandı.


Çukurova, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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