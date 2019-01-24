Hayvan Pazarı, Hastalık Yüzünden 3 Hafta Kapatıldı
1 saat önce
DENİZLİ Çivril'de görülen koyun- keçi çiçek hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarı, 3 hafta süreyle kapatıldı.
DENİZLİ Çivril
'de görülen koyun- keçi çiçek hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarı, 3 hafta süreyle kapatıldı.
Çivril'e bağlı Kocakaya Mahallesi'nde, küçükbaşları etkileyen koyun- keçi çiçek hastalığı görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hastalığın görüldüğü işletmeyi karantinaya aldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çivril Belediyesi yetkilileri, "Kocayaka Mahallesi'nde 'koyun- keçi çiçek hastalığı' tespit edildi. Alınan idari ve fenni tedbirler kapsamında 3 hafta süre ile Çivril Hayvan Pazarı kapalıdır" dedi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: DHA
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