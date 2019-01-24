Son Dakika Haberleri: Hayvan Pazarı, Hastalık Yüzünden 3 Hafta Kapatıldı

Hayvan Pazarı, Hastalık Yüzünden 3 Hafta Kapatıldı

1 saat önce

DENİZLİ Çivril'de görülen koyun- keçi çiçek hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarı, 3 hafta süreyle kapatıldı.

Hayvan Pazarı, Hastalık Yüzünden 3 Hafta Kapatıldı, System.String[]
DENİZLİ  Çivril'de görülen koyun- keçi çiçek hastalığı nedeniyle ilçedeki hayvan pazarı, 3 hafta süreyle kapatıldı.

Çivril'e bağlı Kocakaya Mahallesi'nde, küçükbaşları etkileyen koyun- keçi çiçek hastalığı görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hastalığın görüldüğü işletmeyi karantinaya aldı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Çivril Belediyesi yetkilileri, "Kocayaka Mahallesi'nde 'koyun- keçi çiçek hastalığı' tespit edildi. Alınan idari ve fenni tedbirler kapsamında 3 hafta süre ile Çivril Hayvan Pazarı kapalıdır" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Denizli, Çivril, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok

Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:11:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hayvan Pazarı, Hastalık Yüzünden 3 Hafta Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]