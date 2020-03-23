Hayvan pazarı kaldırıldı - Son Dakika

Hayvan pazarı kaldırıldı

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde Tırmıl Hayvan Pazarı'nın kaldırılması için gerekli işlemleri başlattı.

Küçükbaş hayvancılığın satışının yapıldığı Tırmıl Hayvan Pazarı'nda çevreden gelen şikayetler ve korona (Covid-19) virüsüne tedbir amaçlı Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle alanı boşaltma çalışmalarına başladı. Zabıta ekipleri hayvan sahiplerinin kurmuş olduğu çadırları kaldırması yönünde anons geçtikten sonra kaldırılmasını sağladı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, "Özgürlük Mahallesi tırmıl tepe mevkisinde bulunan sağlıksız koşullarda hayvan satışı ve kesimi yapılan alanda, çevredeki vatandaşların CİMER'e yapmış olduğu şikayetler üzerine çadırlar sahipleri tarafından söktürülmüştür ve orada bulunan hayvanların başka bir yere taşınması zabıta ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır" dedi.

Hayvan pazarının yaratmış olduğu sağlıksız koşullar çevreye yayılan koku, fare ve sinek gibi haşerelerin mahalle sakinlerini rahatsız ettiği yönünde gelen şikayetler doğrultusunda Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri hayvan sahiplerine verdiği sürenin bitmesiyle birlikte bölgede anons yaparak bölgenin boşaltılması yönünde uyarılarda bulundu. Hayvan pazarının ivedilikle boşaltılmasının ardından Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılacak.