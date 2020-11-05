Hayvan pazarı koronavirüs tedbirleri kapsamında bir hafta süreyle kapatıldı - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, koronavirüs (Kodiv-19) tedbirleri kapsamında bir haftalığına kapatıldığı bildirildi.

Şebinkarahisar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Taner Bolat başkanlında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgınını pandemi olarak ilan etmiş ve ülkemizde hızlı reaksiyon göstermiş olup, ülke genelinde seri tedbirlerin alınması gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçe hayvan pazarının bir haftalığına kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara idari para cezası veya adli işlemlerin yapılacağı kaydedildi.