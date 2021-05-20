Hayvan Pazarı'nda Covid-19 denetimi - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında daha önce kapatılan ve bugün yeniden hizmete açılan Hayvan Pazarı'nda salgınla mücadele kapsamında denetim yapıldı.
Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs (Covid-19) salgın hastalığı nedeniyle denetimlerini artırırken, hayvan pazarı girişinde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara bilgi verildi.
Hayvan Pazarı'nda bulunan vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını isteyen zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlar hakkında kabahatler kanunu göre işlem yapacak. - KARS
Kaynak: İHA
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