Üye Girişi
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

17.02.2022 14:54
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvan pazarında, kayalığın dibinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki hayvan pazarında, kayalığın dibinde başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde bulunan hayvan pazarında kayalıkların dibinde bir şahsın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Yanına gittikleri şahsın başından vurulmuş halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkiklerin ardından yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, vatandaşların 1-2 gündür burada olduğu öğrenilen şahsı gördüğü fakat poşet sandıkları için ilgilenmedikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:54 Süper Lig yayın ihalesinde verilen en yüksek teklif ortaya çıktı!
14:53 Fenerbahçe'de Miguel Crespo ile yollar ayrılacak! İki dev kulüp peşinde
14:51 CHP Lideri'nin "Karşıma çık" davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ne oldu: Seni 10 seçimde sandığa gömdük!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediyelere "indirim" talimatı: İndirimli su faturaları geliyor!
14:48 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Hepimizin yüreği yandı, bu cinayetin yakın takipçisi olacağım
12:04 Hiç suçu yokken 12 yıl hapse mahkum edildi, 8 yıl sonra gerçek anlaşıldı
14:37 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan'ın verdiği mektuptan ne çıktı?
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:22 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda bu akşam neler olacak? Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 15:04:31. #1.13#
SON DAKİKA: Hayvan pazarında başından vurulmuş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement