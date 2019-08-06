Son Dakika Haberleri: Hayvan Pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim
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Hayvan Pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim

3 saat önce

Ardahan'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor.

Hayvan Pazarında Bayram öncesi durgunluk hakim, System.String[]
Ardahan'da, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor. Hayvan pazarında sık sık pazarlık yapılmasına rağmen kurbanlık alan yok.

Ardahan çevre yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı'na 4 gün gibi kısa bir süre kala durgunluk hakim. Henüz bayram havasının başlamadığı pazarda, hareketliliğin son iki günde başlaması bekleniyor.

Kurban fiyatlarının geçen yıla göre daha ucuz olduğunu dile getiren bazı üreticiler istedikleri sayıda satış yapamadıklarını ifade ederken, bazı üreticiler neredeyse hayvanların hepsini sattıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalarında kurban satışı üzerinde etkisi olduğu belirtilirken hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 1000-1500 TL'den, büyükbaş hayvanlar 6 bin TL ile 15 bin TL arasında alıcı buluyor.

Kurban satışı için Ardahan'a gelen üretici Mehmet Kaya, geçen yıl 180 küçükbaş kurbanlık sattığını, bu yıl henüz o rakama ulaşamadığını ancak son günlerde satışların artacağına inandığı kaydetti. - ARDAHAN
Ardahan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:31 Kaynak: İHA
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