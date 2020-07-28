Hayvan pazarında bayram tedbirleri - Son Dakika

Hayvan pazarında bayram tedbirleri

Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.

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Çorum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.

Çorum Belediyesi'nin bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Su arıza, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulunduracağız." dedi.

Başkan Aşgın, Kurban Bayramı'nda vatandaşların istek ve şikayetlerini Alo Zabıta 153 ve whatsapp istek şikayet hattı 0 501 100 19 19 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.

'Kurban kesim yerleri belirlendi'

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri kesim yerlerini de belirledi. 10 farklı bölgede yapılacak kesim işlemleri için çalışmalarını hızlandıran Çorum Belediyesi, kurban kesim yerlerini arife günü kesime hazır hale getirecek.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Belediyenin kurban kesim yerleri ve bayram tedbirleriyle ilgili çalışmalarını başlattıklarını ve bu çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan 10 farklı bölgede kurban kesim yeri oluşturduk. Mimar Sinan Mahallesi Sevgi Evleri yanı, Buhara Evl. Mah. Dr. Sadik Ahmet Cd. Hz. İbrahim Camii yanı, Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1.Cad ile Sülüklü evler 38.Sk. ve 48. Sokağın kesişim noktalarındaki park alanı (Tedaş şantiye karşısı),Buhara 5. Caddesi Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi, Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği ver (elektrik trafosu yanı), İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, Mehmetçik Anadolu Lisesi doğusu, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak, Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı ve İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yeri olarak belirledik. Kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kuracağız. Etlerin parçalanması için kütükler de dağıtacağız" şeklinde konuştu.

'Hayvan Pazarında iki kesim yeri belirlendi'

Belediye Başkan Aşgın, "Belediye olarak Çorum'a bölgenin en modern hayvan pazarını ve mezbahasını kazandırdık. Aktif olarak hayvan kesimi ve et ürünleri üretimi yapan mezbahamızda içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları doğrultusunda tüm tedbirleri almış vaziyette kurban kesim hizmeti de vereceğiz. Mezbahamızda kurban kesim sırası almak isteyen vatandaşlarımız www.corum.bel.tr ve kurban.corum.bel.tr internet adresinden online olarak kesim sıralarını alabilirler." ifadelerini kullandı.

'Belediye ücretsiz poşet dağıtacak'

Kurban Bayramına yönelik el ilanları, kurban kesim yerlerinin hangi bölgelerde olduğunu belirten afişler hazırladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarının yanında kurban atıklarının çevreye atılmaması için tüm camilerde bayram namazı sonrasında ücretsiz poşet dağıtacağını vurguladı. Vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel, kesim noktalarının temizliği ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacak. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.

'Hayvan pazarı bayram sonuna kadar açık kalacak'

Vatandaşların kurbanlık alımlarını kolaylaştırmak üzere İskilip Yolu 5. kilometrede bulunan hayvan pazarı, bayramın son gününe kadar sürekli açık olacak. Hayvan yetiştiricileri ile alıcıları en güvenli ortamda buluşturmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hayvan pazarı haricinde herhangi bir yerde hayvan satışının kesinlikle yasak olduğunu söyledi.

Aşgın, zabıta ekiplerinin hayvan pazarı dışında yapılan canlı hayvan alışverişine müdahale edeceğini ve cezai işlem uygulanacağını sözlerine ekledi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 07:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvan pazarında bayram tedbirleri - Son Dakika
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