Hayvan pazarında cinayet işleyen sanığa müebbet hapis

Eskişehir'de, hayvan pazarında husumetli olduğu kişiye av tüfeğiyle ateş etmek isterken bir çocuğu öldüren, iki kişiyi de yaralayan sanık müebbet hapisle cezalandırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hüseyin Murat Tür (53), olayda ölen Özgür Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan Tür, daha önce yaptığı savunmalarda gerçekleri anlatmadığını öne sürerek suçlamayı reddetti.

Vurulan çocuğu tanımadığını belirten Tür, "Eşimi çok sevdiğim için bugüne kadar olayı sakladım, avukatıma da gerçeği söylemedim. Pazar yerinde tüfekle ateş eden kişi ben değil, eşimdi. Olaydan sonra boş araziye giderek tüfekle bir el ateş ettim. Suçu üstlenmek istedim. Eşim arkamda durmadığı için olayı itiraf ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Eskişehir'de geçen yıl aralık ayında, Uluönder Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında Hüseyin Murat Tür ile Metin Tiftik (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tür, aracından aldığı tüfekle Tiftik'e doğru ateş etmiş ancak olay yerinde bulunan 14 yaşındaki Özgür Kaya başından vurularak hayatını kaybetmişti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ahmet Kıllıoğlu ve Rafiye Tiftik yaralanmıştı. Gözaltına alınan Hüseyin Murat Tür, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.