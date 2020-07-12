Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık - Son Dakika

Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurbanlık alışverişinde pazarlık, koronavirüs nedeniyle değnekle yapılıyor.

Türkiye'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'daki hayvan pazarlarında, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hareketlilik başladı. Küçükbaşlar bin ila 2 bin TL arasında satılırken, büyükbaşlar ise 6-10 bin TL arasında alıcı buluyor. Oltu'da haftasonu kurulan hayvan pazarında alışveriş yapanlar pazarlık yaparken koronavirüs nedeniyle tokalaşıp, kol sallayamıyor. Pazarlarda temastan kaçınmak için yapılan pazarlıklarda değnek kullanılıyor. Tokalaşmamaya özen gösteren satıcı ve alıcıların büyük çoğunluğunun ise maske takmadığı görüldü.

Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Hayvan üreticilerinden Emre Cansu, bu yıl kurbanlık satışlarının düşük olduğunu söyledi. Cansu, "Kurbanlık satışları hiç iyi değil, satılmıyor. Üretici hak ettiği kazancı alamıyor. Kurban alacaklar koronavirüs nedeni ile hisseye girmekten kaçınıyorlar. Tek başına da alamıyorlar. Pazara gelip bakıp gidiyorlar. Bu da hayvan üreticilerini çok zor durumda bırakıyor" dedi.


Kurban Bayramı, Türkiye, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:38 Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi? 10:17 Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor 09:53 İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti 09:33 Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek 08:56 Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi 08:55 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 08:46 Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 08:00 Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak 05:46 Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Usta gazeteci AK Parti kurmaylarına bizzat sordu: Ayasofya, erken seçimin habercisi mi?
10:38
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
10:17
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
10:08
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
09:53
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
09:33
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
08:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
08:55
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
08:46
Camiye dönüştürülen Ayasofya'da fresklerin üstü kesinlikle kapatılmayacak
08:00
Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
05:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 10:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]