Hayvan pazarında değnekli satış - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenen satış noktalarında koronavirüs tedbirleri kapsamında el sıkışmadan değnek ile yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne oluyor.

Türkiye'de birçok normalin değişmesine neden olan koronavirüs salgını, son olarak kurban alım satımlarındaki pazarlık şeklini değiştirdi. Önceden el sallayarak yapılan pazarlıklar, şimdi sosyal mesafe korunarak bir çubuk veya boru parçası ile yapılıyor. Renkli görüntülerin yaşandığı İnegöl hayvan pazarında ellerindeki sopaların ucundan tutan taraflar pazarlıkta anlaşamayınca devreye arabulucular giriyor. Onlar da ellerindeki sopaları pazarlık yapanların sopalarının üzerine koyuyor. Pazarda yeni usulle satış yapan Felemez Akgün, "Virüs salgını nedeniyle pazarlığımızı 1 metre uzunluğundaki plastik boru ile yaptık. Satışlara bu şekilde el sıkmadan devam edeceğiz. Pazarlıklar böyle daha uygun ve güzel oluyor. Allah herkesin kurbanını şimdiden kabul etsin" ifadelerini kullandı. Yapılan sosyal mesafeli pazarlık sonucunda kurbanlık 13 bin TL'ye satıldı.