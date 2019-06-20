Son Dakika Haberleri: Hayvan pazarında kurban denetimi
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Hayvan pazarında kurban denetimi

48 dakika önce

Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yapıldı, üreticilerin ve esnafların istek ve talepleri alındı.

Çubuk ilçesindeki hayvan pazarında, Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yapıldı, üreticilerin ve esnafların istek ve talepleri alındı.
Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik artmaya başladı. Türkiye'nin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan pazarda kurbanlık satışları başlarken, yetkililer de denetimleri artırdı.
Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, Zabıta Müdürü Ünal Ayten ile pazarda incelemelerde bulundu, besici ve esnafın istek ve taleplerini dinledi.
İlçede kurbanlık satışlarının başladığını, hem üreticinin hem de alıcının mağdur olmaması için denetimleri artırdıklarını söyleyen Kaymakam Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin ve esnafın sorunlarını, taleplerini ve isteklerini yerinde dinlediklerini belirtti.
Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Sezer, "Bir ülkenin kalkınması için üretim şarttır. Öncelikle ilçemizde üretimin artırılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.
Demirbaş ise kurbanlık alımı ve kesimi için tüm başkentlileri ilçelerine davet etti. Her bütçeye uygun kurbanlık bulunduğunu anlatan Demirbaş, kesim noktasında da yeteri kadar modern tesislerin bulunduğunu söyledi.
İncelemelerin ardından Kaymakam Sezer ve Başkan Demirbaş, üretici ve esnaflarla bir araya gelerek istek, talep ve şikayetlerini dinledi.
Hayvan pazarında kurban denetimi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:51 Kaynak: AA
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