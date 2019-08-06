Hayvan pazarında kurban hareketliliği
3 saat önce
Hayvan pazarında kurban hareketliliğiMUŞ - Muş'ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Hayvan pazarında kurban hareketliliği
MUŞ - Muş
'ta Kurban Bayramı
'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.
Muş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hayvan satışları başladı. Kurbanlık bakmaya gelen vatandaşlar, hayvan sahipleri ile sıkı pazarlık yaparak anlaşmaya çalıştı. Pazarda fiyatı 900 ile bin 800 TL arasında değişen küçükbaş hayvanlara vatandaşlar ilgi gösterdi.
Hayvanları Varto
ilçesinden getirdiğini ifade eden Fesih Yolcu, "Hayvan fiyatları şu anda düşük. İnşallah ilerleyen günlerde pazar daha da canlanacak. Hayvanlar organik yayla hayvanıdır. Hayvanları Varto- Karlıova
tarafından buraya getiriyorum. Vatandaşları pazara bekliyoruz" dedi.
Pazarda kurbanlık alan Ahmet Güler
ise "Bir keçi aldım ve 800 TL'ye anlaştık. Hayvanları pazardan almayı tercih ediyoruz. Burası hem sağlıklı hem de hayvanların girişleri veteriner hekim eşliğinde yapılıyor. Hayvanların sağlık kontrolü yapıldığı için biz burada almayı tercih ediyoruz. Herkese de burayı tavsiye ediyorum. Buranın imkanları iyi" diye konuştu.
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