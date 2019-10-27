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Son Dakika 3. Sayfa Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

34 dakika önce

Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kameradaAĞRI - Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşlı sopalı kavga çıktı.

Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

AĞRI - Ağrı Hayvan Borsasında pazarlık yapan iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşlı sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay dün sabah 09.00 sıralarında Hayvan Borsasında meydana geldi. İddialara göre bir grup alıcı ve satıcı pazarlık yaptıkları sırada sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrası iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis iki grubu güçlükle sakinleştirirken yararlılar ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kavgada yaralıların tedavisi devam ediyor.

Hayvan pazarında taşlı sopalı kavga kamerada

kavga, Sabah, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
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