Hayvan pazarında tedbirler sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından Canlı hayvan pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında pazara gelenlerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girmesine izin veriliyor.

Kilis Belediyesi tarafından Canlı hayvan pazarında korona virüs tedbirleri kapsamında pazara gelenlerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye girmesine izin veriliyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi hayatın normalleşmeye başladığı Kilis'te, korona virüs tedbirleri de sıkı bir şekilde uygulanıyor. Kilis Belediyesi tarafından canlı hayvan pazarında sıkı tedbirler alındı. Canlı hayvan pazarına gelenlerin ateşi ölçülüyor. Vatandaşların ellerini dezenfekte ettikten sonra maskeli bir şekilde pazara girmelerini izin verildiği bildirildi. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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