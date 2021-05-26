Hayvan pazarının üstünün kapanma çalışması devam ediyor - Son Dakika

Develi'de ilçemiz canlı hayvan pazarının kışın ve yazın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için üstünün kapanma çalışmaları havaların ısınmasıyla birlikte devam ediyor.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 4 bin 400 m2'lik bir alanda yapılan çalışmanın araçların da rahatlıkla girebilmeleri için 4 metre yüksekliğinde olduğunu ve üstünün kapanmasının ardından güneş enerji panellerinin de monte edilerek elektrik üretimine katkıda bulunulacağını belirtti.

Cabbar, "Öksüt Madencilik'in de katkılarıyla ilçemizin önemli ihtiyaçlarından birisi olarak gördüğümüz ve seçimlerden önce de hemşerilerimize söz verdiğimiz bu çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Seçimlerden önce hemşerilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken diğer projelerimizi de en uygun zamanda en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ