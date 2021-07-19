Hayvan pazarlarında hareketlilik - Son Dakika

Hayvan pazarındaki hareketlilik

Satıcılardan Şükrü Erikçioğlu'nun konuşması

Satıcılardan Zeki Avcı'nın konuşması Adıyaman'da da kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Satıcılardan Şükrü Erikçioğlu, bu yıl satışların düşük olduğunu belirterek, "Şu an pazar kalabalık ama satışlar yok, küçük baş hayvan satışlarımız bin 800 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor." diye konuştu.