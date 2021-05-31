Hayvan pazarlarında hareketlilik başladı! Büyükbaş fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor

Bursa'nın hayvancılıkta önemli noktalarından biri olan Yenişehir ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı için kurbanlık satışlarına başlandı. Bazı vatandaşlar, erken davranarak kurbanlıklarını alırken, kurban pazarlarında da yoğunluklar oluştu.

FİYATLAR 40 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yenişehir ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hakan Yıldız, kurbanlık alırken vatandaşların iki noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Öncelikle hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması ve sağlıklı eksiksiz kurban olması gerekiyor. Eğer bunlar bir büyükbaş hayvanda yoksa ondan kurban olmaz. Kurbanda 3 çeşit satış oluyor. Bunlar karkas, ayaktan ve canlı kilo olarak yapılıyor. Bu yıl ortalama olarak büyükbaş kurbanlık fiyatları 12 bin ila 40 bin lira arasında değişmektedir" diye konuştu.