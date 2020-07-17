Hayvan pazarlarında sosyal mesafeli pazarlıklar başladı - Son Dakika

Hayvan pazarlarında sosyal mesafeli pazarlıklar başladı

Korona virüs salgını bu sene tüm hayatı olduğu gibi Kurban Bayramını da değiştirdi.

Korona virüs salgını bu sene tüm hayatı olduğu gibi Kurban Bayramını da değiştirdi. Salgına karşı önlem almak için hayvan pazarlarında satıcılar ile alıcılar artık el ele sıkışarak uzun süre pazarlık yapamıyor. Taraflar onun yerine bir sopanın iki ucundan tutarak hayvan pazarlığı yapıyor.

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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Maltepe'de bulunan Büyükbakkalköy Hayvan Pazarında da kurbanlık hayvan alışverişleri başladı. Fakat korona virüs salgını, pazarlardaki kurbanlık satışlarını da etkiledi. Hayvan satıcıları, hayvan pazarlarının geçen yıldaki kadar dolu olmadığını ve satışlarının az olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca hayvan pazarlarında salgın nedeniyle alıcı ve satıcı arasında el ele tutuşarak uzun uzun pazarlıklar yapılamıyor. Taraflar, aralarına sosyal mesafe koyarak bir sopanın iki ucunu tutup kurban pazarlığı yapıyor. Büyükbakkalköy Hayvan Pazarında bulunan 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa da aynı şekilde pazarlık yapılarak satıldı. Satıcı ve alıcı, tuttukları sopayı uzun süre sallayarak fiyat konusunda anlaştı.


Pazarda kurbanlık hayvan satışı yapan bir kişi, "Eskiden alıcının elini tutup bırakmıyorduk, şimdi çubukla" diyen hayvan satıcısı, "Pandemi dolayısıyla hazırlık yaptık. Fiyatlar uygun. Her sene tercih ettiğimiz kurban alanı. Hayvanlarımızı getirdik. 1 ton ağırlığında hayvan var. 1 ton hayvanı kilosu 27 liradan veriyoruz. Bu hayvan da ortalama 22 bin liraya denk geliyor. Bu sene İnşallah yine geçen yılki gibi iyi olur" dedi.


Kurban Pazarı sahibi Gökhan Taş, "Bu sene diğer yıllara göre çadır sayısı az. İnsanlar İstanbul'u bu sene tercih etmedi. Kurbancılar kendi memleketlerinde satmayı tercih ettiler. Talepleri karşılayacağını düşünmüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, Koronavirüs, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hayvan pazarlarında sosyal mesafeli pazarlıklar başladı - Son Dakika
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