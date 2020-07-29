Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Çankırı'da kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarlarında, bayrama iki gün kala kurbanlık bakmaya gelenler yoğunluk oluşturdu.

Amasya'da, besicilik yapanların yanı sıra çevre illerden getirilen kurbanlıkların da satışı devam ediyor.

Ziyaret beldesinde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 600 lira ile 2 bin lira büyükbaş hayvanlar ise 6 bin lira ile 20 bin lira arasında alıcı buluyor.

Ailece pazara gelen vatandaşlardan bazıları, beğendikleri hayvanları kantarda tarttırıp, pazarlık yapıp alıyor. Bakacak yeri olmayanlar da satıcıdan bayrama kadar hayvanın pazardaki padoklarda kalmasını istiyor.

Öte yandan, pazarlık yapmak isteyen vatandaşlar, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan, sosyal mesafeli kurban pazarlık istasyonunda bulunan ahşaptan yaptırılan maket elleri tutup kurban pazarlığı yapıyor.