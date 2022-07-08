Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

08.07.2022 18:15

Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Niğde'de bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına akın etti.

Vatandaşlar kurbanlıklarını uygun fiyata almak için üreticiyle kıyasıya pazarlık yaptı.

Üreticilerden Erkan Akkuş, satışa çıkardığı bir tonluk tosununun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Pazara kurbanlık almaya gelen Mustafa İpek ise "Gün geçtikçe fiyatlar biraz daha düşüyor. Pazarda epey hayvan var." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Nevşehir, Niğde, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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