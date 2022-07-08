Pazara kurbanlık almaya gelen Mustafa İpek ise "Gün geçtikçe fiyatlar biraz daha düşüyor. Pazarda epey hayvan var." diye konuştu.

Niğde'de bayrama bir gün kala vatandaşlar kurbanlık almak üzere Hıdırlık mevkisindeki hayvan pazarına akın etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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