Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

08.07.2022 20:22

Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Niğde, Nevşehir, Yozgat ve Sivas'ta, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarlarında yoğunluk gözlendi.

Nevşehir'de büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık almak için son günü bekleyenlerle satıcılar arasında kıyasıya pazarlık yapıldı.

Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, hayvanlarını araçlarıyla taşıdı.

Vatandaşlardan Şükrü Duman, küçükbaş hayvanların fiyatlarını daha hesaplı bulduğunu belirterek, "Kurbanlık alım işimizi son güne bıraktık. Pazarda son gün fiyatlar biraz daha düşük oluyor." dedi.

Murat Benli ise yetiştirdiği koyunları 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında satışa sunduğunu söyledi.

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İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik İç Anadolu'da arife gününde çarşılarda hareketlilik Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Nevşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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