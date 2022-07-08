Murat Benli ise yetiştirdiği koyunları 2 bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında satışa sunduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Şükrü Duman, küçükbaş hayvanların fiyatlarını daha hesaplı bulduğunu belirterek, "Kurbanlık alım işimizi son güne bıraktık. Pazarda son gün fiyatlar biraz daha düşük oluyor." dedi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Nevşehir, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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