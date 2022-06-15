Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü - Son Dakika
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Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü

15.06.2022 15:07
Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen Hikmet Yılmaz (61), yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde besihanede büyükbaş hayvanlarını sağarken üzerine yıldırım düşen Hikmet Yılmaz (61), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Köprübaşı ilçesi Saraycık Mahallesi Kümeevleri mevkisinde meydana geldi. Besihanede büyükbaş hayvanlarını sağan Hikmet Yılmaz'ın üzerine yıldırım düştü. Evli ve 4 çocuk babası Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hikmet Yılmaz'ın cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Hikmet Yılmaz, Köprübaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvan sağarken üzerine yıldırım düşen besici öldü - Son Dakika
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