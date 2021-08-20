Hayvan sahiplerine yönelik dizi projesi; farkındalık yaratmak amaçlanıyor - Son Dakika

Royal Canin, 8 bölümlük mini dizi projesini Bunu Bi' Düşünün diyerek hayata geçirdiğini duyurdu. Marka, 20 Ağustos'ta, yerli online video platformu BluTV'de yayına girecek mini dizi projesi ile sorumlu hayvan sahipliği konusunda bireyselden kolektife yayılan bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Senaryosunu Erkan Tunç'un yazdığı, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu mini dizinin ana karakteri olan uzman rolünde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan bulunuyor. Ahmet Mümtaz Taylan'a her bölümde farklı bir oyuncunun konuk oyuncu olarak yer aldığı, gerçek hayatlarında sorumlu birer hayvan sahibi oluşları ile dikkat çeken Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Dilara Aksüyek, İsmail Ege Şaşmaz, Başak Daşman, Müjde Uzman, Ulaşcan Kutlu ve Ayşenil Şamlıoğlu eşlik ediyor.

Kedi ve köpeklerle sorumluluk bilinci ile kurulan uzun süreli dostluklar, hayvan sahiplerinin kaygı, stres ve yalnızlıkla mücadele edebilmelerine destek oluyor. Öyle ki, 10 hayvan sahibinden 6'sı hayvanları ile oldukları süre boyunca çok daha fazla güldüklerini ve hayattan keyif aldıklarını belirtiyor. Öte yandan sorumlu hayvan sahipliği kavramı, hayvanların refah ve mutluluklarını artırırken yaşam boyu birlikteliklere de imkan tanıyor.

Bu kapsamda, Royal Canin Türkiye de hayatlarımıza her daim olumlu katkılarda bulunan kedi ve köpeklerin yaşam kalitesinin artırılması, hayvan sahiplenme sürecinin bilinçli bir şekilde ele alınması ve hayvan terk edilmelerin önüne geçilebilmek adına hayata geçirdiği sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirme çalışmalarını bir mini dizi projesiyle taçlandırıyor.

SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİNE VURGU YAPILACAK

Sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan mini dizi projesinin çıkış noktası 'Sorumlu Hayvan Sahipliği' noktasında şekillenecek. Buna göre, her hayvanın en temelde, açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme hakkı bulunuyor. Sorumlu hayvan sahipliği tanımlamasının altını çizen ve bu tanımlamayı merkezine alan Bunu Bi' Düşünün isimli mini dizi projesi de hayvan haklarının bir başka önemli boyutu olan hayvan refahı olgusu ve hayvanların kendilerine özgü beslenme, sağlık, bakım, ilgi, onları oldukları gibi kabul etme, birlikte oyun oynama ve anlaşılma gibi ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğine vurgu yapıyor. Proje, sorumlu hayvan sahipliği konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan hayvan terk edilmelerinin önüne geçebilmeyi ve doğru bakış açısıyla hayvan sahiplenilmesini teşvik edebilmeyi hedefliyor. Bu kapsamda mini dizi, bunu bi' düşünün diyerek hayvan sahiplerini yaşam boyu birliktelik için sorumluluklarını düşünmeye davet ediyor.

YAŞAM BOYU BİRLİKTE

Hazırlıksız Yakalanan Yağmur, Çok Meşgul Adam Cenk, Dünyayı Kurtaran Çocuk Feza, Sevmeyi Unutmayan Münevver gibi başlıklara sahip 8 bölümden oluşan mini dizi, birbirinden tamamen farklı sekiz kişiyi ve onların hayvanları ile ilişkilerini konu alıyor. Mini dizide yer alan birbirinden farklı karakterlerin ortak noktası ise hayvanları ile kurdukları ilişki ve bu ilişkinin taşıdığı sorumluluklar.

Hayali bir uzmanın odasında geçen mini dizide, hayvan sahiplerinin hikayeleri üzerinden her bölümde sorumlu hayvan sahipliği konusunun farklı bir alt başlığını odağına alıyor. Mini dizide, insanların hayvanları ile ilişkilerindeki sorumluluk bilincinde geliştirilmesi gereken noktalar olduğu gerçeğine pozitif mesajlarla değiniliyor.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın hayat verdiği ve aslında bir şair olan ama yaşadığı bir ayrılık sonrası hayatını tamamen değiştiren Ahmet Kenan karakteri, yaşam boyu bir birlikteliği mümkün kılabilmek için hayvan sahiplerine sorumlu hayvan sahipliği ve onları eşsiz doğaları ile oldukları gibi kabul etme konusunda yol gösteriyor ve hayatını hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratmaya adıyor.

HAYVAN REFAHINI ARTIRMANIN ÖNCELİĞİ SORUMLU HAYVAN SAHİPLİĞİ

Royal Canin'de gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalar 'Hayvanlar için daha iyi bir dünya' sağlayabilme mottomuzun bir parçası diyen Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, konuyla ilgili açıklamasında mini dizinin mesajını tekrar pekiştirdi ve sektörde ilk kez hayata geçirilen mini dizi projesi hakkında şunları söyledi:

"Royal Canin, 'Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya' misyonunu benimseyerek onlar için en yüksek düzeyde fayda sağlamaya odaklı bir marka. Vizyoner bir veteriner hekim tarafından kurulduğumuz 1968 yılından bugüne, kedi ve köpeklerin gereksinimlerini fazlasıyla önemseyen ve tüm çalışmalarını onların benzersiz beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını anlamaya odaklanan bir marka olarak, sorumlu hayvan sahipliği konusunda ayak seslerimizi her zamankinden daha fazla yükseltiyoruz."

HAYVANLAR DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER HALİNE GETİRİYOR

Çelikkol açıklamasının devamında, "Hayvanların dünyayı daha iyi bir yer haline getirdiğine olan inancımız bize bu mini dizi projesini hayata geçirmek için ilham verdi. Royal Canin olarak, kedi ve köpeklerin dünyamızı daha iyi bir yer haline getirdiğine inanıyor ve sorumluluğumuzun onlara sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetlerimizin çok ötesine geçtiğini biliyoruz. Ortak sorumluluğumuz olarak gördüğümüz bu uygulamalar bütünlüğünü, sorumlu hayvan sahipliği olarak nitelendiriyor ve bu doğrultuda onların sağlık ve sıhhatinin korunması ve geliştirilebilmesi için programlar geliştiriyoruz. Bunu Bi' Düşünün isimli mini dizi projemiz de bu kapsamda hayata geçirdiğimiz çalışmalardan bir tanesi. Hayvan sahipliği, ciddiye alınması gereken uzun süreli bir taahhüt. Bu sebeple sorumlu hayvan sahipliği anlayışı ve uygulamalarının tüm hayvan sahipleri tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

"Her hayvan doğuştan getirdiği özellikleri ile biriciktir" diyen Çelikkol, "Hepsinin kendi doğalarına has ihtiyaçları bulunuyor. Bu ihtiyaçları karşılamanın ve yaşam boyu birlikteliği mümkün kılmanın yolu ise sorumlu hayvan sahipliğinden geçiyor. Mini dizi projemiz ile sorumlu hayvan sahipliği kavramını güçlendirmek istiyoruz. Hayvanlar için daha iyi bir dünya sunma hedefimize emin adımlarla ilerliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

BluTv Ticari Direktörü (CCO) Deniz Şaşmaz Oflaz ise, "Hayvanlar ve sahipleri için daha bilinçli ve bilgili olunan bir dünya yaratma misyonuyla çalışan Royal Canin ile iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. Royal Canin'in sosyal farkındalık projesi olarak hayata geçirdiği 8 bölümlük Bunu Bi' Düşünün isimli dizi projesini izleyicilerimizle buluşturmanın ve mümkün olduğu kadar insana ulaştırmanın bizim de sorumluluğumuz olduğuna yürekten inanıyoruz" dedi.