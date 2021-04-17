Hayvan saldırısında 60 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Hayvan saldırısında 60 kişi hastanelik oldu
17.04.2021 11:01
DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayı içerisinde hayvan saldırısına maruz kalan 60 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre Mart ayı içerisinde hayvan saldırısına maruz kalan 60 kişinin hastanelik olduğu öğrenildi.
Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak hayvan saldırıları ile ilgili olarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Düzce'de mart ayında meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 60 hayvan saldırısı tespit edildi. Saldırıların ardından hayvanların kuduz olup olmadığı için tespitler yapıldı. 10 gün boyunca hayvanlar müşahede altına alındı. 10 gün boyunca sürekli kontrol edilen hayvanların kuduz hastalığı yönünden herhangi bir olumsuz durumu gözlenmedi. - DÜZCE
Son Dakika Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Montrö bildirisinde imzası olan amiral, ayağına kelepçe takılmasına isyan etti Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Nafaka mağduru Kastamonulu Mustafa'nın çağrısı yankı buldu! Eyleme bir kişi daha katıldı Öldüresiye dövdüğü karısına yıllar önce aşk kitabı yazdığı ortaya çıktı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı