Hayvan satışında sahte para uyarısı - Son Dakika

Antalya'da yoğun geçmesi beklenen Kurban Bayramı öncesi emniyet ekipleri kurban satış yerlerini dolaşarak satıcı ve vatandaşları sahte para konusunda uyardı. Ekipler, çalışmalar kapsamında vatandaşı ve satıcıları bilgilendirerek broşür ve sahte para kontrolünde kullanılan kalem dağıttı.

Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle ülke genelinde kurulan kurbanlık hayvan pazarlarında nakit para akışının yoğun olması sebebiyle sahte para olaylarında artış olabileceği değerlendirilerek, hayvan satışı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Banknotlarda Sahteciliğe Dikkat' broşüründe yer alan bilgiler doğrultusunda, kurbanlık hayvan pazarlarındaki satıcılara ve diğer vatandaşlara banknotların güvenlik özellikleri anlatılarak sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme kapsamında vatandaşlara broşür ve sahte para kontrolünde kullanılan kalem dağıtımı yapıldı.

Emniyet ekipleri, bayram boyunca Antalya genelinde bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, vatandaşların yaşayabilecekleri herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezinin aramalarını söyledi. - ANTALYA