Hayvan Sayısında Erzurum'u Türkiye'nin 1 Numarası Yapacağız"

Erzurum
Valisi Okay Memiş
, "Valilik, Büyükşehir Belediyemiz, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarıyla Erzurum için bir hedef koyduk. Allah nasip ederse 2019 yılında büyükbaş hayvan sayısı bakımından Erzurum'u Türkiye
'nin 1 numarası yapacağız." dedi.
Memiş, Oltu
Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Şenol Turan
'dan ilçe hakkında bilgi aldı.
Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan ve Oltu Taşı Çarşısı'nı ziyaret eden Memiş, sorun ve taleplerini dinledi.
Oltu taşından yapılan takı, tespih ve aksesuarları inceleyen Memiş, Oltu Belediyesi ve tarihi Rus Kilisesi'ni de ziyaret ettikten sonra Narman
ilçesine gitti.
Kaymakam Mustafa Serin, Belediye Başkanı Yücel
Ahmet İşleyen tarafından karşılanan Memiş, yapılması gereken yatırımlar hakkında talimat verdi.
Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ilçede de gerekli yatırımların yapıldığını, eksiklerin bir an önce giderileceğini söyledi.
Erzurum'un hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Memiş, şöyle devam etti:
"Valilik, Büyükşehir Belediyemiz, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarıyla Erzurum için bir hedef koyduk. Allah nasip ederse 2019 yılında büyükbaş hayvan sayısı bakımından Erzurum'u Türkiye'nin 1 numarası yapacağız. Hem Bakanlığımızın hem de bizlerin destekleriyle özellikle büyükbaş hayvan sayısında önemli çalışmalarımız olacak. Hayvancılığın yanı sıra kış turizminde de Erzurum'u 1 numara yapmak istiyoruz. Bu iki potansiyelin de olduğunu görüyoruz. Bu nimeti israf etmeden çalışmalarımıza başladık. Bunları hayata geçirdiğimiz zaman işsizlere de önemli istihdam sağlayacağız."
İlçeleri gezerek var olan sorunları yerinde gördüğünü dile getiren Memiş, "Eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer birçok alanda temel kamu hizmetleri yeterlidir. Oltu ilçemizdeki 72 köyün birçoğunun yolunun asfalt olduğunu gördük. Eksik kalan köylerimizi de 2019 yılında Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağız. Hem Oltu hem de Narman altyapı sorununu büyük ölçüde halletmiş. Amacımız ağalık paşalık değil, vatandaşa hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.
"Oltu taşı ve Kehribarı için projelerimiz olacak"
İlçenin önemli yer altı kaynağı olan Oltu taşının kültürel ve turistik değerini artırmak için projeleri olacağını anlatan Memiş, şunları kaydetti:
"Hem Erzurum hem de Türkiye'ye mal olmuş Oltu taşı ve Oltu kehribarı, kültürel ve turistik değer açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda Oltu taşı ve kehribarı için projelerimiz olacak. Bu işten para kazanan hemşehrilerimizin ve girişimcilerimizin her zaman yanında olacağız. Belki bunun model ve çeşitlerini artırabiliriz. Yapacağımız çalışmalarla bu özel taşları sadece Türkiye'ye değil, dünyaya açılmasını sağlayabiliriz."