Hayvan severlerden kaymakam ve başkana ziyaret - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde boş bir evde işkence ile öldürüldüğü belirlenen çok sayıda köpek leşinin bulunmasın ardından Van Hayvan Sesi Topluluğu üyeleri, Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Van Hayvan Sesi Topluluğu üyeleriyle Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, toplu köpek ölümünün yaşandığı Çaldıran'ı ziyaret etti. İlk olarak Kaymakam Yusuf Durani Dinç'i ziyaret eden heyet, daha sonra Belediye Başkanı Şefik Ensari ile bir araya geldi. Başkan Ensari ile olay hakkında bilgi alışverişinde bulunan heyet, ardından esnafı ziyaret ederek sokak hayvanları için mama dağıttı.

Her canlının yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde yaşanan üzücü hadiseden dolayı şahsım ve ilçem adına üzüntülerimi belirtmek istiyorum. İlçemizde hunharca katledilen masum hayvanların haklarını elbette ki bizler koruyacağız ve bu işin takipçisi olacağız. Olayın bize bildirilmesiyle birlikte emniyet yetkilileri gerekli incelemeleri başlatarak fail ya da faillerin bir an önce bulunması için çalışmalara başlamıştır. Çaldıran Belediyesi olarak sokak hayvanlarının insancıl koşullarda yaşaması için çalışmalarımız devam edecektir. Sokak hayvanları için bizlere ulaşan duyarlı vatandaşlarımızın her çağrısına anında gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Hasta sokak hayvanları için veteriner hekimimiz gerekli tedavi işlemlerini uygulayarak, gerektiğinde Van'a sevkleri yaparak koruma altına almaktadır. Bu olaya kimler karışmışsa tespit edilecek ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Hem Çaldıran Belediyesi hem de sahsım adına suç duyurusunda bulunduk. Suçlu ya da suçluların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi için elimizden gelebilecek her türlü yardımı yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının yaşama hakları olduğunu ve bunu çocuklarımıza aşılama amaçlı bir takım projelerimiz var. Okullarda belediyemizin gezici mobil sineması aracılığıyla hayvan sevgisini anlatan paylaşımlarımız olmakla birlikte bu konuda destek olmak isteyen kişi veya derneklere her zaman açığız" dedi.

Hayvan sever İlknur Beşinci ise köpeklerin işkence edilerek katledilmesi üzerine olay hakkında bilgi almak, Çaldıran halkının yaklaşımını öğrenmek, esnaf ile görüşerek farkındalık oluşturmak amacıyla ilçeyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Esnafımızı ziyaret ederek bölgede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi için mama paylaşımında bulunduk. Burada Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamlarında ziyaret ettik. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye misafir olduk, olayla ilgili bizi aydınlattılar. Gerekli idari işlemlerin yapıldığını, bu olayın fail ya da faillerinin bulunacağını ve de hayvan sevgisinin aşılanması adına projeler gerçekleştireceklerini ilettiler. Çözüm odaklı yaklaştılar. Esnafın bazıları durumdan habersizdi. Bilenler ise üzüntülerini iletti ve dağıttığımız mamayı dükkanlarının önüne koyacaklarını söylediler. Sonrasında bölgedeki köpeklerin beslenmesi yapılarak Van merkeze dönüş yapacağız. Olayın bir an önce aydınlatılarak suçlu ya da suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN