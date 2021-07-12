Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim - Son Dakika

12 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev ve süs hayvanları satışı yapan işletmeciler, çalışanlar ve hayvan severleri bilinçlendirmek amacıyla verdiği eğitimlerden 195 kişi yararlandı. 40 kişi ev ve süs hayvanları satış sertifikası, 142 kişi ise yerel hayvan koruma görevlisi sertifikası almaya hak kazandı.

Pandemi süreci boyunca gönüllülerin desteği ve uzman ekiplerle birlikte sokak hayvanlarına yem dağıtımı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen hayvan severlere yönelik düzenli olarak eğitimler de veriyor. Pandemi nedeniyle 2020 yılında verilemeyen eğitimler, bu yıl Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 6-21 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden verildi. Eğitime katılanlar sertifikalarını, Bursa Hayvanat Bahçesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker ve Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Sadi Kurtulan'ın elinden aldı.

Hayvan koruma görevli kartları verilecek

Duyarlılık göstererek eğitimlere katılanları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayvan haklarının korunmasının ve uygulanmasının gelişmişlik göstergesi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne verilen yetki ve görev gereğince, ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen hayvan severlere her yıl düzenli olarak eğitim verildiğini belirten Başkan Aktaş, "Verilen eğitime 195 kişi katılım gösterdi. 40 kişi ev ve süs hayvanları satış sertifikası ve 142 kişi ise yerel hayvan koruma görevlisi sertifikası ve almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazanlara aynı zamanda yerel hayvan koruma görevli kartlarını da vereceğiz" dedi.

Bursa'da son yıllarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda ciddi bilinç oluştuğunu ifade eden Başkan Aktaş, sayıları 1300'e ulaşan Büyükşehir Belediyesi gönüllülerinin bu süreçte önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu gönüllülerin erzak dağıtımından vatandaşın farklı konularda bilgilendirilmesi gibi birçok alanda çalışma yaptığını anlatan Başkan Aktaş, "Sokak hayvanlarının 'aman sokaklarda olmasınlar' anlayışından artık insana verilen değer gibi sokak hayvanlarına da değer gösterildiği bir anlayışa kavuştuk. Elbette bizi şok eden, hayal kırıklığı yaşatan haberler duyuyoruz. Ama genel anlamda bilinçlenme söz konusu. Bu konuda Meclis'te görüşmeler yapıldı ve yeni kararlar alındı. Eğitimlerde emeği geçenlere ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI