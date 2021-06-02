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Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı! - Son Dakika

Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!

02.06.2021 16:48

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar evcil hayvan satışına yasak getirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı açıklamada "Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen herkesi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz" sözlerine yer verdi.

Kuşadası Belediyesi, ilçede evcil hayvan satışının yasaklanması için geçtiğimiz ay çalışma başlattı. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce bir önerge hazırlandı. Önerge, dün Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen Kuşadası Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısında gündeme getirildi. Yapılan oylamada, önerge oy birliği ile kabul edildi. Karara göre; Kuşadası'nda bulunan petshoplarda akvaryumdaki hayvanlar ve kafesteki kanatlılar hariç diğer hayvanların satışı yasaklandı.

HAYVAN SEVERLER KARARDAN MEMNUN

Mecliste alınan karar, hayvan severler tarafından sevinçle karşılandı. Ege Hayvanları Koruma Dernekleri Birliği Kuşadası Temsilcisi İskender Avcı, "Kuşadası Belediye Meclisi bugün çok önemli ve tarihi bir karar aldı. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel, bu kararla yine bir ilke imza attı. Karar kapsamında Kuşadası genelinde evcil hayvan satışı yasaklandı. Bu iş rant kapısı olmuştu. Hayvanlar küçücük kafelerde hapsediliyordu. Hayvanların yaşadığı bu çile artık son bulacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

Hayvan sever Gökçe Demirkaya ise "Kuşadası Belediye Meclisinin evcil hayvanların satışı ile ilgili aldığı karar biz hayvan severleri çok mutlu etti. Patililer artık özgür olacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel çok teşekkür ederiz" dedi.

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

"KARARI DESTEKLİYORUM"

Kuşadası'nda 7 yıldır petshop işleten Doğan Sevinç de Kuşadası Belediyesi'nin aldığı kararı desteklediğini söyledi. Petshoplardan satın alınan hayvanların bir süre sonra sokağa terk edildiğini ifade eden Sevinç, "Bu nedenle dışarıda çok fazla başıboş kedi ve köpek var. İnsanlara petshoplardan kedi veya köpek alacaklarına barınaklardan sahiplenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kuşadası'nda evcil hayvan satışı yasaklandı

"TÜM CANLILARDAN SORUMLUYUZ"

Evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de kentte yaşayan tüm canlılardan sorumlu olduklarına dikkat çekerek "Göreve geldiğimiz günden bu yana can dostlarımızın yaşam haklarını sonuna kadar savunduk. Bizlere emanet edilmiş canlar olan sevimli dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için elimizden geleni yaparak pek çok örnek uygulamayı yaşama geçirdik. Evcil hayvan ticareti kabul edilemez bir hak ihlalidir. Bu nedenle Meclis kararıyla kentimizde evcil hayvan ticaretini yasakladık. Evini ve yaşamını bir hayvanla paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi satın almak yerine sahiplenmeye çağırıyoruz. Aldığımız bu kararın evcil hayvan satışı ile ilgili olarak bir farkındalık yaratmasını diliyor ve uzun süredir taslak halinde bekleyen Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce kabul edilerek yürürlüğe girmesini istiyoruz" dedi.

Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!
Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı!

Kuşadası Belediyesi, Kervansaray, Ömer Günel, Kuşadası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hayvan severleri mutlu eden karar: Evcil hayvan satışı Kuşadası'nda yasaklandı! - Son Dakika Ekonomi


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