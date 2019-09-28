Hayvan sevgisi aşılamak için okulda köpek bakıyorlar

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesince öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Lise müdürü Fahri Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında "Hayvan Sevgisi" projesi hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Samsun Hayvan Barınağından 2,5 aylık karma melezi yavru bir köpek aldıklarını belirten Okur, "Aldığımız yavru köpeğin ismini 'Köpük' koyduk. Uzman veteriner hekimine sağlık muayenesini ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşısını yaptırdık. Kendisi için yaptığımız kulübeye yerleştirdik. Amacımız, öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek." dedi.

Geçen yıl bir öğrencimizin getirdiği tavuklar sayesinde var olan hayvan sevgisini artırmayı hedeflediklerini belirten Okur, "Öyle de oldu. Tavuklar gibi Köpük'e de hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz ilgi gösteriyor. Yemesinden içmesine kadar ilgileniyorlar." diye konuştu.

Okur, zamanla okul bahçesinde kedi, tavşan, kuş gibi hayvan türlerini artıracaklarını kaydetti.