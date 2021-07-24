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Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı - Son Dakika

Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı

24.07.2021 13:20

- Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı Koyunlarına olan sevgisi ile tanınan Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Toygar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Mahmut Ürkmez, koyunlarının yanı sıra çok sayıda farklı türdeki hayvana da kucak açmış durumda.

- Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı

AYDIN - Koyunlarına olan sevgisi ile tanınan Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Toygar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Mahmut Ürkmez, koyunlarının yanı sıra çok sayıda farklı türdeki hayvana da kucak açmış durumda. "Tüm canlı varlıkları sevin, sevin, sevin" diyen Mahmut Ürkmez, "Hayvanlar ve doğa benim için hayatın anlamı ve nefes almak kadar önemli" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Toygar Mahallesi'ndeki çiftlikte kediler, köpekler, koyunlar, kazlar, inekler ve aile bireyleri bir arada yaşıyor. Birbirleri ile sıkı dost olan çiftlik fertleri hayvanlara ve doğaya zarar verenlere inat mutlu bir şekilde yaşadıkları hayatla tüm insanlığa örnek olmaya devam ediyor. Onlarca büyükbaş hayvan ve koyunların yanı sıra kazlar, tavuklar, köpekler ve kedilerin bulunduğu çiftlikte bir nedenle sakatlanmış ve çiftliğe sığınmış hayvanlar da gözetim altında mutluluk içerisinde hep birlikte hayatlarını sürdürüyor. Birbirlerine düşman olarak bilinen köpek ve kedilerin birbirleri ile oyunları, karşılıklı sevgi gösterileri ise aileyi çok mutlu ediyor. Yaklaşık 9 yaşına girmiş olan Paşa isimli doğuştan felçli köpek ise uzun yıllardır veterinerler tarafından tedavi edilmesine rağmen arka ayakları felçli bir şekilde bu çiftlikte yaşamını sürdürüyor.

"Bir lokmayı canlıları ayırmakla kimse aç kalmaz"

Onlarca hayvana çiftliklerinin kapısını açan aile "Bir lokmayı canlıları ayırmakla kimse aç kalmaz. Onlarda bir can taşıyor ve yaşamaya hakları var" diyerek dünyalar kadar büyük kalpleri ile canlılara kucak açıyor. "İnsanlar ihanet ediyor ama hayvanlar asla insana ihanet etmiyor. Hayvanları tanıdıkça insanlardan uzaklaşmaya başladık" diyen anne Şennur Ürkmez, "Hayvanlara eziyet edenleri, hatta zehirleyerek öldürenleri bile gördük. Bunun gibi insanlık dışı olaylar bizleri çok etkiliyor. Derdini anlatacak dili bile olmayan hayvanları eziyet edenleri gördükçe insanlardan uzaklaşmak istiyoruz" dedi. Burak Soydemir tarafından kendilerine getirilen bir aylık kedi yavrusunu bağrına basarak mutlulukla teslim alan Şennur Ürkmez, "Oğlum koyunlarını çok seviyor. Tüm canlıları da çok seviyor ama ondaki koyun sevgisi bir başka. Bize getirdiğiniz bu kedi yavrusu artık ailemizin bir parçası. Mahmut ile birlikte ona gözümüz gibi bakacağız. Mahmut, bu hayvan sevgisi yüzünden kafasına uygun bir kız bulamadı ve o nedenle halen bekar şekilde bizimle yaşıyor. İşe gittiğinde bile telefonla arayarak hayvanlarının durumunu soruyor. İşten artan zamanlarında da gün boyu onlarla vakit geçiriyor. Biz ondan çok memnunuz. O bambaşka bir insan" dedi.

"Onlar benim hayata bağlanma sebebim"

Koyunlarına şarkı söyleyen Çoban Mahmut adı duyulan Mahmut Ürkmez, annesi Şennur Ürkmez ve babası Ahmet Ürkmez ile birlikte yaşıyor. Hayvanları ve doğayı kendisi gibi sevebilecek bir kız bulamadığı için bir türlü evlenemediğini ifade eden 33 yaşındaki Mahmut Ürkmez, "Müzik, hayvanlar ve doğa benim için hayatın anlamı ve nefes almak kadar önemli" dedi. "Tüm canlı varlıkları sevin, sevin, sevin" diyen Mahmut Ürkmez, "Koyunlar ise benim için bambaşka bir dünya. Koyun sevgisi bende bir başka bir evren. Bu sevgiyi kelimelerle anlatmam mümkün değil. Koyun sevgisi ile çıktığım yola tüm canlıları severek devam ediyorum. Çünkü hayvanlardan asla zarar gelmez. Onlar benim herşeyim. Ben hayvanlarımı çok seviyorum. Müziği çok seviyorum ve onlara sürekli müzik dinletiyorum. Özellikle müziğin hayvanlara çok iyi geldiğini düşünüyorum. Onlar da inanınki anlıyorlar. Hayvanlarla aradaki o bağı kurabilirseniz kesinlikle çok güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum. O sevgiyi vermek lazım. Verince alınıyor, bu da bir gerçek. Hayvanlar her şey. Onlara sahip çıkalım. Onlar aslında bizim hayatımızın bir parçası. Hayatı sevmek çok önemli. Daha ötesi yok. Ailemize yeni katılan yavru kediden 10 yaşındaki Paşa isimli köpeğime kadar tüm hayvanları çok seviyorum" dedi.

Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı
Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı
Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı
Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı
Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı
Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı

DOST Partisi, Nazilli, Köpek, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hayvan sevgisinde sınır tanımadı, hayatını onlara adadı - Son Dakika


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