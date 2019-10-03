Son Dakika Haberleri: Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje
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Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje

1 saat önce

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor" projesi kapsamında bir okulda daha çocuklar hayvanlarla buluştu.

Hayvan sevgisini aşılayan örnek proje, System.String[]

Elazığ Belediyesi tarafından başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor" projesi kapsamında bir okulda daha çocuklar hayvanlarla buluştu.


Belediye tarafından kısa süre önce başlatılan "Her Okul Bir Hayvan Sahipleniyor" projesiyle okullar sokak hayvanları için yuva olmaya devam ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevinde kalan sağlık taramaları ve aşıları yapılmış kedi ve köpekler fiziki durumu uygun olan, talepte bulunan okullara sahiplendiriliyor. Son olarak özel bir kolejde eğitim gören çocuklar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında 5 köpek ve bir kediyi sahiplendi. Ekipler tarafından okul bahçesine yerleştirilen yeni yuvalarında yaşamaya başlayan 5 köpek ve bir kedi çocukların sevgisiyle karşılandı. Hayvanlarla yakından ilgilenen çocuklar onlara mama vermeyi de ihmal etmedi.


Öğrencilerine hayvan sevgisini küçük yaşta kazandırmayı ve özellikle canlılara yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten okul öğretmenleri, desteklerinden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na ve ekibine teşekkür etti.


Hayvanlar seven çocuklar, herkese onları korumaları mesajı verdi. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:39 Kaynak: İHA
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