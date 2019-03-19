Hayvan Sevgisini İş Yerine Taşıdı
47 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kaportacı, iş yerine kurduğu kümeslerde farklı cinslerdeki horoz ve tavuklarına gözü gibi bakıyor.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde bir kaportacı, iş yerine kurduğu kümeslerde farklı cinslerdeki horoz ve tavuklarına gözü gibi bakıyor.
Büyük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine kümesleri özel olarak yaptırdığını belirten 35 yaşındaki Hüseyin İlgüy, "Küçüklüğümden bu zamana kadar hayvan sevgisi ile büyüdüm ve evimizin olduğu bölge müsait olmayınca ben de iş yerimin önünde özel kümesler yaptırarak tavuk ve horozlarıma bakıyorum. Civcivlerimi besliyor, isteyen olursa bakmak kaydıyla dostlarıma da veriyorum. Buradaki esnaf arkadaşlarımız da çok sevdiler. Ben olmadığım zaman ya da işe geç geldiğim zaman onlar yemlerini veriyorlar. İşimizden kalan zamanda onları besliyor ve gezdiriyorum" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:23 Kaynak: İHA
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