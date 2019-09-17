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Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu

29 dakika önce

Makam odasında yaralı kedileri tedavi ettiği için idari soruşturma geçiren Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz'ın görev yeri değiştirilerek maaşından kesinti yapıldı.

Hayvan sevgisinin bedeli ağır oldu, System.String[]

Makam odasında yaralı kedileri tedavi ettiği için idari soruşturma geçiren Rize Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz'ın görev yeri değiştirilerek maaşından kesinti yapıldı.


Rize'de kimsesiz, yaralı ve bitkin kedileri tedavi etmek için makam odasını kullanan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Rukiye Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Hayvanların bıraktığı kokudan ve hayvanlardan rahatsız olanların şikayeti üzerine Yılmaz disiplin kuruluna sevk edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Disiplin Kurulu'nun gerçekleştirdiği soruşturmanın ardından Yılmaz'ın maaşında 1/30 oranında kesinti yapıldı. Hayvan sever müdür yardımcısı Yılmaz ayrıca görev yeri değiştirilerek Rize merkeze bağlı Karasu Köyü Ortaokulu'na atandı. - RİZE

Rukiye Yılmaz, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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